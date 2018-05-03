Nazarbayev’den Avrasya Ekonomik Birliği'ne övgü

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazakistan lideri Nazarbayev Avrasya Ekonomik Birliği faaliyetinin başarıları sonrası diğer ülkelerin Birliğe ilgisinin arttığını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2 Mayıs'ta Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sargsyan ile bir araya geldi.

Kazak hükümeti basın servisinde yer alan habere göre, Nazarbayev ve Sargsyan Avrasya Ekonomi Konseyi'nin önümüzdeki toplantısının gündemine ilişkin konuların yanı sıra Avrasya entegrasyonunun daha da derinleştirilmesi konusunu görüştüler.

Nazarbayev Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)'nin çalışmalarının başarılı sonuçlarına vurgu yaparak ve diğer ülkelerin Birliğe artan ilgisine dikkat çekti.

Nazarbayev yaptığı açıklamada, "2017 yılı AEB açısından başarılı bir yıl oldu. Ülkelerimiz arasındaki ticaret cirosu yüzde 27 arttı. Birliğimize ilgi her geçen yıl büyüyor, bugün 40'dan fazla ülke bizimle işbirliği yapıyor. Avrasya Ekonomi Konseyi'nin gündemdeki tüm maddeleri üzerinde mutabık kalındı. Biz zor meseleleri, örneğin yaptırımlarla ilgili konuları tartışacağız” dedi.

Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sargsyan, 1 Mayısta yapılan Kazakistan Halkının Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Nazarbaev’i kutlayarak ülkesine refah diledi.

Kaynak: Dünya Bülteni