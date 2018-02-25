MÜSİAD Kırgızistan Bürosu RSK BANKASI İle İşbirliği Kurmak Niyetinde – VİDEO-HABER

Bişkek (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) Müstakil Sanayici İşadamları Derneği yurt dışında bulunan ofisinden biri olan Kırgızistan MÜSİAD tanışma toplantılarını ve ziyaretlerini devam ettiriyor. TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünden sonra Kırgızistan’ın önde gelen ve güvenilir Bankalarından olan RSK Bank yöneticileri ile yapılan tanıtım görüşmesi idi.

MÜSİAD Kırgızistan Bürosu Başkanı Müammer Akkaya, yakın aylarda faaliyete başlayan İşadamları teşkilatı üyelerini RSK Bank yöneticilerine takdim etti.

Akkaya, “Kırgızistan’da hizmet verecek olmaktan gurur duyuyoruz. Uzun yıllardır, Atayurtta iş yapmaktayız. Kırgızistan Bağımsızlığını kazandıktan sonra ticari ilişkilerimiz gün geçtikçe büyüyor” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan "RSK BANKASI" 1996 yılında halka hizmet vermek üzere kuruldu. Yıllar içinde Banka güvenilirliğini kanıtlamış ve müşterilerin giderek sayını arttırmış, vatandaşların güvenini kazanmıştır. Müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını dikkate alarak gelişmeye ve iyileşmeye devam etmiştir. Çağdaş, istikrarlı ve dinamik mali yapısı, perakende ve kurumsal müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunan RSK Bank Türkiye işadamları olan müşterilerine yardımcı olmak için her zaman hazır profesyonel, sorumlu ve samimi bir kadroya sahiptir.

RSK Bank genel Müdür Yardımcısı Ayçürek Cakıpova, MÜSİAD ile işbirliği çerçevesinde faaliyetlerinden dolayı memnunluğunu dile getirdi ve Kırgızistan Kanunlarına uygun şartlarda İşadamlarına her türlü kredi imlanlarınbın sağlanacağına dikkat çekti.

RSK Bankın, kredi imkanlarıyla en önde gelen Kırgız bankalarından olduğuna vurgu yapan Cakıpova, hayvancılık, sera yapımı, traktör alımı için paraya ihtiyaç duyan işadamlarına finansman sağlamakta devam edeceklerini bildirdi.

Akkaya, konuşmasında iki ülke arasındaki işbirliğine kredi desteğini çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdi ve teşkilatlanmaya başlayan MÜSİAD aracılığıyla, Kırgızistan ile Türkiye arasında ki ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha da artacağını söyledi, MÜSİAD’ın Kırgızistan’da varlığının önemine değindi.

Türkiye’nin Kırgızistan ile daha fazla iş yapma imkanını elde edeceklerini söyleyen diğer MÜSİAD ailesi RSK Bank yöneticilerinden sorularına olumlu cevaplar aldılar.

Yemekli tanıtma toplantısının sonunda katılımcılar hatıra fotografı çektirildi.

RSK Bank genel Müdür Yardımcısı Ayçürek Cakıpova: - MÜSİAD’la tanışma toplantımızda RSK Banka’mızın faaliyet alanları ve şartları ile ilgili Türkiye İşadamlarını bilgilendirdik. Bu türlü görüşmeler her zaman sıkı işbirliğinin temeli oluyor. Bugünkü görüşümüzden her iki taraf da memnun kaldı. İşadamlarını ilgilendiren soruları cevapladık. Türkiye Firma ve Şirket sahipleri bizim Bankanın müşterileri olacağını dile getirdiler ve biz de uygun şartlarla onlara kredi imkanları sağlayacağık. Problemlerin birlikte halledilmesine çalışacağız. Biz aynı milletin evlatları olarak, dinimiz, kültürümüz, örf geleneklerimiz acısından da doğma kardeşiz, mentalitemize uygun olarak başımızın çaresine birge bakabileriz.

MÜSİAD Kırgızistan Bürosu Başkanı Müammer Akkaya, baş tutan görüş için RSK Bank yöneticilerine teşekkürlerini iletti ve her iki taraf için önem arzeden bu türlü görüşmelerin gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu.

Diğer RSK Bank temsilcileri de 2018 Yılının Kırgız Cumhurbaşkanı tarafından ülkenin bölgesel kalkınması yılı ilan olunmasına ilişkin kararnamesinin müşterilere sunulacak kaliteli hizmetleri ile yürüteceklerine yeminlik ifade ettiler.

MÜSİAD üyelerinin bir sonra ki görüşmesinin, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek yeni Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’la yapılması öngörülmekte.