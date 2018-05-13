Muğla Yörükleri Günümüzde - VİDEO-HABER

Muğla/Fethiye (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) Sayın izleyiciler, bu defa da sizlere Yörük Türklerinden konuşacağız. Bu haliyle, Yörük, “yürüyen”, “göçen”, “göçebe” veya “yarı göçebe” olarak yaşayan insan demektir.

Yörüklüğü, farklı bir etnik grup şeklinde göstermek, Türkmen ve Türk adından ayrı düşünmek mümkün değildir.

Yörükler, etnik olarak Türklerin Türkmen/Oğuz kolundandırlar. Yörük, göçebe hayat tarzını benimsemiş insandır. Yörük sözü, Anadolu’da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri (obaları) için de kullanılır. 1990’lara kadar azalarak devam eden bu yaşama biçimi, günümüzde çok az da olsa hâlâ devam ettirilmektedir.

Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Onursal Başkanı, Yusufiyye Kültür Vakfı Başkanı Yusuf Ezel’in organizasyonunda Fethiye bölgesinde ikamet eden Yörüklerin kültürü ile ilgili bilmediklerimizi öğrenmiş olduk.

Konya, Karaman, Kütahya, Adana, Antalya, Denizli, Aydın, Malatya, Adıyaman, Erzincan vb. bölgelerden gelip Muğla bölgesine yerleşen çok sayıda Türkmen/Yörük vardır. Yörük Kültürünü belgesellere aktaran Ramazan Kıvrak’la konuşmamızda da bazı makamlara aydınlık getirmiş olduk.

https://www.youtube.com/watch?v=ffleFn476qI&feature=youtu.be

Golden Bridge News