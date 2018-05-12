Moldova Romanya ile birleşmeyi reddetti

BİŞKEK, 12 Mayıs 2018 /Kabar/. Başbakan Pavel Filip, Guardian'a verdiği demeçte, Moldova'nın bağımsız bir ülke olduğunu ve Romanya ile olan birliğinin şu anda söz konusu olmadığını söyledi.

“Yeniden birleşme, kimlik, dil konusunda çok fazla şey söylendi ve ülkeyi geliştirmek için somut adımlar görmek istiyorum” dedi.

Filip, Moldova'nın Romanya'dan bağımsız bir egemen ülke olduğunu ve iki ülkenin Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak bir araya geleceğine ikna olduğunu vurguladı.

Politikacı, Romanya ile tarihi ilişkilerin yüksek olduğuna dikkat çekti, ancak Moldova'nın içişlerine müdahalede bulunan dış aktörleri uyardı. Rusya ve Romanya'ya atıfta bulunarak "Ulusalcı duyguları körükleyen ülkelerimiz var" dedi. Filip, “Bu oyuna sürüklenmek istemiyoruz” dedi.

Kaynak: Golden Bridge News