Moğolistan Başbakanı, Abılgaziyev’e tebrik mesajı gönderdi

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa, Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev’i yeni görevi üstlenmesi vesilesiyle tebrik etti.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa, ülkede Sapar İsakov’un başkanlığında hükümetin istifa etmesi ardından 20 Nisan’da yeni Başbakan görevini üstlenen Muhammetkalıy Abılgaziyev’e tebrik mesajı gönderdi.

Moğolistan Başbakanı’nın Kırgız mevkidaşına ilettiği tebrik mesajında, “Son yıllarda ortaklaşan ikili çabalar sayesinde, Moğolistan ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğinden ve demokrasinin gelişiminde karşılıklı olarak başarı ve deneyim alışverişinde bulunduğumuzdan dolayı çok mutluyum. Dostluk ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, karşılıklı işbirliğini geliştirmek ve geliştirmek için sizinle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağım.” ifadelerine yer verildi.