Milli avcılık salbuurun yarışmasının en güçlü oyuncuları belli oldu

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Isık-Göl bölgesinde 9 Mayıs’ta milli avcılık salbuurun yarışması sona erdi.

Kırgızistan Devlet Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Isık-Göl bölgesine ait Çolpon-Ata şehrinde bulunan hipodromda düzenlenen geleneksel avcılık salbuurun yarışması dün, 9 Mayıs’ta sona erdi. Bu yıl 3-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları eleme maçında en güçlü oyuncular belirlendi.

Söz konusu yarışmaya ülkenin her bölgesinden 50'den fazla sporcu katıldı.

Burkut saluu (doğan avcılığı) yarışmasında erkekler arasında birinciliği Nursultan Kolbayev kazanırken, kadınlar arasında Asel Sadırova elde etti. Buna ek kuş saluu (şahin avcılığı), okçuluk, taygan carış (köpek yarışları) ve at üzerinde okçuluk gibi yarışmalarda en iyiler seçildi.