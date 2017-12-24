Mevlana’nın Mesnevi Eseri Kırgızca Basıldı

İstanbul (Golden Bridge News) Hazreti Mevlana’nın dünyaca bilinen eseri Mesnevi’yi dünya dillerine çeviri çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak bu değerli eseri Kırgızca’ya çevirerek basımını gerçekleştirdi. Böylelikle Büyükşehir’in Mesnevi çevirileri 26 dile ulaşmış oldu.

26 DİLDE MESNEVİ

Mesnevi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar Farsça aslı ile birlikte Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca, İsveççe, İtalyanca, Urduca, Fransızca, Japonca, Arnavutça, İspanyolca, Türkmence, Tacikçe, Çince, Kazakça, Özbekçe, Flemenkçe, Yunanca, Malayca, Rusça, Azerice, Boşnakça, Kürtçe, Svahilice ve Kırgızca basıldı.