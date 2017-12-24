Meksika'da üç köprüye asılı altı ceset bulundu

Meksika'da üç köprüde asılı halde 6 ceset bulunduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, polis yetkilileri, Baja California Sur eyaletinin turistik bölgesi Los Cabos'ta işlek otoyollarda yer alan üç köprüde asılı halde 6 cesedin bulunduğunu açıkladı.

Baja California Sur Valisi Carlos Mendoza Davis, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirterek, cesetlerin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Davis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tür şiddet eylemlerini kınıyorum. Hepimiz bu tür olayların karşısında birlik olmalıyız." ifadesini kullandı.

Bölgede ocak-ekim aylarında yaşanan şiddet olaylarında en az 400 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Haber Türk