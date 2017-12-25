Meclis Başkanı Cumabekov’dan pamuk işleme fabrikasına ziyaret

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş) Başkanı Dastanbek Cumabekov, ülkenin güney başkenti Oş’a ziyareti çerçevesinde Ak-Teks adlı pamuk işleme fabrikasını inceledi.

Bu yapıda günde 60 ton pamuk işleniyor ve yaklaşık 22 ton elyaf üretiliyor, tesisin üretim kapasitesi bugün 12 bin tondur. Fabrika bu yılında, hammadde yetiştirme işleriyle uğraşan bir dizi yapılarla sözleşmeler imzaladı.

Bu tesisin yönetimine göre bugüne kadar henüz işlenmemiş ham madde hacmi 6.900 ton'dur. Şu anda, görev 2 600 ton pamuklu elyaf üretmektir. Şirketin 97 kişiyi istihdam ettiği, bitki ürünlerinin Rusya ve diğer ülkelere ihraç edildiği bildirildi.

Toplantıda, yerli tekstil endüstrisinin gelişimi, özellikle Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra gözetimsiz bırakılmış olan ve günümüzde optimize edilmesi gereken "Ak Altın" şirketinin mevcut durumu konusuna değinildi.

Bu küçük işletmelerin refahı yoluyla ülke ekonomisinin bir bütün olarak gelişmesinin mümkün olduğuna vurgu yapan Toraga Cumabekov, “Hükümet, pamuk işleme endüstrisinin geliştirilmesinde yabancı ülkelerdeki deneyimleri benimsemelidir. Örneğin Türkiye'de, devlet düzeyinde, özel işletmelerde işlenmiş mahsullerden hasat edilen çiftçilere maddi destek sağlanmaktadır. Biz de bu uygulamayı kullanabiliriz. Yerli çiftçilere bir sübvansiyon verilmesi düşünülmelidir.” dedi.

Kırgızistan'ın büyük ekonomik birliklerin üyesi olduğunu hatırlatan Meclis Başkanı, bu nedenle, ortak ülkelerdeki yerli ürünlerin ihracatını artırmaya özel önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Parlamento Başkanı Dastanbek Cumabekov’un başkanlığında Cogorku Keneş milletvekilleri çalışma ziyareti için Oş’ta bulunuyor. Heyet, ziyaret çerçevesinde bir dizi sosyal ve üretim yapıları inceledi ve buna ek, Oş Valisi ile görüşmenin düzenleneceği bekleniyor.