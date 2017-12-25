Meclis Başkanı Cumabekov Oş aktivistleri ile görüştü

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Çalışma ziyareti için Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta bulunan Meclisi Başkanı Dastanbek Cumabekov, 23 Aralık’ta Oş aktivistleri ve Oş Şehir Konseyi milletvekilleri ile toplantı düzenledi.

Yerel sakinlerin Cogorku Keneş Başkanı Cumabekov’a bir dizi sosyal sorunlar hakkında seslendiği toplantıda Toraga, o sorunları çözmeye yardımcı olacağına söz verdi.

Ülkedeki mevcut duruma değinen Cumabekov, 2010’dan beri reformların etkili halde hayata geçirildiğini, örneğin biyometrik verilere dayalı açık ve şeffaf seçimleri düzenlemek için koşulların yaratıldığını belirtti.

Toplantı bitiminde herkesi Yılbaşı vesilesiyle kutlayan Meclis Başkanı çocuklara hediyeler verdi.

Oş Şehir Konseyi milletvekilleri ile görüşme düzenleyen Toraga, toplantıda Oş’a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında bir dizi sosyal yapıları ziyaret ettiğini ve oradaki problemleri incelediğin ifade etti.

Ülkede ekonomik büyümenin gözetildiğini belirten Cumabekov, sonucu ülkenin gelişmiş ülkeler listesine girebileceği hükümet tarafından hayata geçirilmekte olan Taza Koom’un uygulanacağı umudunu dile getirdi.

Toraga Cumabekov, “Zamanla yasalar değişecek ve güncellenecek. Bu planda katkıda bulunmalısınız. Herhangi bir öneri yada teklifte bulunacaksanız Cogorku Keneş’e başvurabilirsiniz, Meclis Başkanı olarak inisiyatiflerinizi destekleyeceğim. Ülkenin çıkarının uğruna, aynı hedef ve amaçlara sahip olmalıyız.” ifadesini kullandı.

Toplantıda, yerel konsey üyeleri en çok karşılaştığı sorunlardan söz etti. Cogorku Keneş Başkanı belirtilen sorunları çözmek için ilgili makamlara rapor edileceğini söyledi.