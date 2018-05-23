Meclis Başkanı Cumabekov ile AGİT Genel Sekreteri Greminger bir araya geldi

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. AGİT Genel Sekreteri Greminger, “Kırgızistan, insan hakları, ifade özgürlüğü ve meclisin toplumdaki rolünün önemine büyük saygı duymasıyla farklıdır.” dedi.

Resmi davet üzerine Kırgızistan’da bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş) Başkanı Dastanbek Cumabekov ile bir araya geldi.

Parlamenterlik kurumunun gelişmesi ve demokrasinin güçlendirilmesinde daha yakın işbirliği için umudunu dile getiren Greminger, ülke yetkilileri tarafından verilen sıcak resepsiyon için teşekkürde bulundu.

Töraga Cumabekov, AGİT’in yeni Genel Sekreteri Greminger’in ülkeye yaptığı ziyaretinin Kırgızistan ile AGİT arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağını umduğunu belirtti.

Demokratik temelleri güçlendirmek, parlamenterlik kurumunun gelişmesi ve devlet düzeyinde reformların uygulanması için yapılan çabalar hakkında bilgi veren Meclis Başkanı, “Ekim 2017’de cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı. Seçim sürecinin tamamlanması sonucu yorumlar ve öneriler yapıldı, onlar dikkatle incelenecek. Ülkemiz parlamenter yolu seçmiş, dolayısıyla Kırgızistan'daki tüm süreçler açık ve şeffaftır.” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan’ın sonbaharda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Asamblesi (AGİT-PA) Toplantısına ev sahipliği yapacağını hatırlatan Töraga Cumabekov, toplantı kapsamında “Orta Asya ve ötesindeki güvenlik alanında diyaloğu geliştirmek” konusunda büyük bir konferans yapılacağını bildirdi.