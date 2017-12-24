Manas Havaalanı hava koşullarından dolayı belirsiz bir zamana kadar kapatıldı

BİŞKEK, 22 Aralık 2017 /Kabar/. Uluslararası Manas Havaalanı’ndan bildirilen bilgiye göre, Manas Havaalanı ülkedeki hava koşullarından dolayı belirsiz bir zamana kadar kapalı.

Edinilen bilgiye göre, Havaalanı, pistte 100 metre görünürlük bozulması nedeniyle uçak kabul etmiyor veya uçakların sefer yapmasına izin vermiyor.

Seferlerini bekleyen yolcularla Aeroflot, Fly Dubai, Ural Airlines ve Air Manas gibi havayolları temsilcilerinin çalıştıkları bildirildi.

Bilet ofisi "Baisal" ın temsilcisi, saat 18:00'dan havaalanında kayıt kabul etmek başlayacağını söyledi.

Oş'ta havaalanı normal bir şekilde çalışıyor.