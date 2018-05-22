Malezya seyahat şirketleri temsilcileri Kırgızistan'da

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Malezya’nın turizm acentelerinin temsilcileri Kırgızistan’ın turizm potansiyeli hakkında bilgi edinmek üzere Bişkek’e geldi.

Kırgızistan’daki turizmi incelemek için ülkeye ziyaret yapan misafirler için çalışma turu, Kırgızistan’ın Malezya Büyükelçiliği ve Air Astana tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca konuklar için başşehir Bişkek'te Kırgızistan Turizm Bakanlığı ile Apple Vacations & Conventions, Bestour & Travel, Z.G. Nan Fang Holidays, Amar Travels & Tours, Poto Travel & Tours, Fulham Tours, Tabung Haji Travel & Services, Ice Holidays olmak üzere dokuz önde gelen şirketten oluşan yabancı heyet arasında bir toplantı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, bu şirketler Orta Asya ülkelerinin turizm pazarına odaklanıyor.

Malezya’dan gelen turizm acenteleri için Kırgızistan'ın turizmi hakkında sunum materyalleri sergilendi ve Kırgızistan ve Malezya seyahat şirketleri temsilcileri arasında kişisel temaslar kurma gayri resmi bir platform yapıldı.

Kırgızistan Ulusal İstatistik Komitesi bilgilerine göre, 2012-2013 döneminde Kırgızistan’ı yaklaşık 180 Malezyalı turist ziyaret etti, 2016'da bu rakam 750 kişiye, 2017'de de 900 kişiye yükseldi.