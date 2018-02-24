Lidia Muhamedşina: Dil Yalnızca Bir İletişim Aracı Değil, Aynı Zamanda Halkın Soy Ağacı ve Ruhudur

Bişkek (Golden Bridge News) Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından GBNews’e aktarılan habere göre, Bişkek Belediye Sağlık Bakım Bürosu, Bişkek Belediye Başkanlığı Devlet Dil Geliştirme Dairesi ve Bişkek Belediye Dairesi temsilcilerinin katılımıyla bir etkinlik düzenledi.

21 Şubat 2018'de Uluslararası Anadil Günü, Bişkek Sağlık Bakım Departmanı'ndakutlandı. Anadil Günü, Kırgızistan'da Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanı bünyesinde Ulusal Devlet Dil Komisyonu'nun inisiyatifiyle ilk kez kutlandı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 21 Şubat’ı, 1999’dan beri Uluslararası Anadil Günü ilan etti. Uluslararası uzlaşıyı, kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek için her 21 Şubat’ta ana diline dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor.

ANADİL GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Anadil Günü’nün tarihi, 1952’de Pakistan’da Urdu dilinin Bangladeş halkının da resmi dili olduğunu deklare etmesine tepki olarak ortaya çıkan, Bengal Dil Hareketi eylemleri ve bu eylemlerin şiddetle bastırılmasına dayanıyor. 21 Şubat 1952, Bangladeş’in başkenti Dakka’da, Bengal Dil Hareketi üyesi çok sayıda öğrencinin Bengal alfabesiyle yazabilme ve Pakistan’ın Bengal dilini de resmi dil olarak tanıması talepleriyle yapılan bir protesto sırasında katledildikleri gündür.

Bişkek Belediyesi Sağlık Bakım Bürosu başkanı Lidia Muhamedşina, "Dünyada yaklaşık altı bin dil var ve her ay yaklaşık ikisi kaybolur. Dil yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir aile ağacı, onun ruhudur. Atalarınızın anısına saygı duymak, beslemek ve aynı zamanda sadece anadiline değil, dünyanın diğer dillerine de hoşgörülebilir olmak, nesiller boyu geleneğe, her insanın kültürüne saygı gerekiyor " dedi.