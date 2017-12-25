LAÜ'de Kazakistan'ın 26. Bağımsızlık Yıldönümü kutlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Uluslarası Öğrenci Kulübü tarafından, “Kazakistan 26. Bağımsızlık Yıldönümü Kutlaması” düzenlendi.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, LAÜ’de eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler, Kazakistan’ın 26’ncı bağımsızlık yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Kazakistan Milli Marşı ile İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kazakistan’ın kuruluşunun tarihçesi ve tanıtım videosunun izletilmesi ile devam etti.

LAÜ'den verilen bilgiye göre, kutlamalar kapsamında, Kazakistan’ın kültürel özelliklerini anlatan görüntüler, geleneksel dans gösterileri, defile ile şarkı sunumları gerçekleştirildi. Geceye katılanlara, Kazakistan’a özgü yöresel yiyecek-içecekler tanıtıldı.

Ardından LAÜ Fun Club’ta 26’ncı bağımsızlık yıldönümü pastası kesildi ve yöresel müzikler eşliğinde dans gösterileri yapıldı.

Bağımsızlık Günü ile ilgili Kazakistanlı öğrenciler duygularını ve günün onlar için taşıdığı önem hakkında düşüncelerini dile getirdiler;

Sultan Baitarov: İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Bizim için bağımsızlık günü çok önemlidir. 26 yıl önce bağımsızlığımızı kazandığımız için bu etkinlik bizim için onur verici.

Üniversitemize bize destek verdiği için çok teşekkür ederim. Kendi bağımsızlık günümüzü ülkemizden uzak olsak bile burada kutlayabildiğimiz için mutluyum.

Salminas Yussupova: İşletme Bölümü 1.sınıf öğrencisiyim. Etkinliği iş birliği içerisinde organize ettik ve bu etkinlik sayesinde yeni arkadaşlar edindik. Bize kendi ülkemizi tanıtma fırsatı verdiği için LAÜ’ye minnettarım.

Diama Nurzhamova: Bizim için duygulu ve heyecanlı bir gün olan bağımsızlık günümüzü arkadaşlarımızla birlikte kutladığımız için mutluyum. Kazakistanlılar dünyanın heryerinde yaşadıkları için Kazakistan Bağımsızlık Günü sadece Kazakistan’da değil dünyanın birçok yerinde kutlanıyor. LAÜ’ye bize bu imkanı verdiği için teşekkür ederim.

Adina Omirzak: Bağımsızlık günümüzde kendi kültürümüzü, ülkemizi tanıttığımız için sevinçliyim, bu sevincimi de arkadaşlarımla paylaşıyorum. Böyle bir günde arkadaşlarımla birlikte olmak ve bu önemli günü üniversitemizde kutlamak beni çok sevindirdi.

Kıbrıs Postası