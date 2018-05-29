Kuzey Koreli üst düzey yetkililer ABD yolunda

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim arasındaki muhtemel zirve için Pekin'den Washington'a gitti.

Dün ABD heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılması muhtemel zirve için Kuzey Koreli heyetle görüştüğü bildirildi.

Kuzey Kore de üst düzey diplomat ve aynı zamanda eski gizli servis şefi Kim Yong Chol'ü Washington'a gönderirken bugün kameralar tarafından görüntülendi. Chol'ü taşıyan uçak, Çin'in başkenti Pekin'den hareket etti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, ABD'ye hareket etmeden önce Pekin Havaalanı'nda Çinli yetkililerle görüştü.

Kim'in ziyaretinin iki ülke heyetlerinin Singapur zirvesi için Seul'de yaptığı hazırlık görüşmelerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kim'in ABD'de de Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin eski askeri istihbarat şefi olan Kim, nükleer silahsızlanma ve güvenlik meselelerine hakim bir isim olarak tanınıyor. Kim, geçmişte Güney Kore yönetimi tarafından Kuzey Kore ordusunun giriştiği bazı provokatif eylemlerden sorumlu tutulmuştu. Güney Koreli 46 denizcinin 2010'da ölümüne yol açan torpido saldırısını Kim'in planladığı ileri sürülmüştü.

Dünya Bülteni