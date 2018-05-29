Kuzey Kıbrıs Teknik Üniversitesi eğitim için hibe sağlıyor

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazinform’da yer alan habere göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs lisans programında öğrenim görmek üçün hibe sağlamaya devam ediyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, METUNSS) Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Hükümetinde bir şube olarak kuruldu.

2010 yılında The Times Gazetesi tarafından derlenen değerlendirmeye göre, dünyanın en iyi 200 üniversitesi listesine girdi.

Üniversite Lisans programı için hibe ve burs imkanı sağlar.

% 100 burs pansiyon kampüste öğrenim ücretlerini ve konaklama kapsar. İngilizce giriş sınavı geçemez olanlar için, bir yıllık hazırlık kursu sunmaktadır.

Fakülteler: Ekonomi, İngilizce dil öğretimi, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, rehberlik ve danışmanlık, kimya mühendisliği, uzay mühendisliği, petrol ve gaz endüstrisi.

Başvuru için son tarih 29 Temmuz 2018.

Sorularınız varsa, telefon numarası ile bize ulaşabilirsiniz: 7 (7172) 24-93-71,76-90-83.

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