KTMÜ'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Türk Kurtuluş Mücadelesinin başlangıcı sayılan 19 Mayıs 1919’dan bugüne 99 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkemizin emperyalist güçlerin işgalinden kurtarmak gayesiyle Samsun’a çıktığı günü anmak üzere Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde bir kutlama programı yapıldı. Program, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Programa KTMÜ Rektörü Prof.Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof.Dr. Asılbek Kulmırzayev, T.C. Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Alb. Erkan Erbay, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Kültür Müşaviri Nuri Şimşekler, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri, KTMÜ Genel Sekreteri, Daire Başkanları, akademik ve idari personel ile 2017-2018 öğretim yılında çeşitli spor dallarında başarı kazanan öğrenciler katıldı.

Rektör ve Rektör Vekilinin 19 Mayıs’ın Türk tarihindeki yeri ve önemi anlatıldı. “ Büyük bir imparatorluk olan Osmanlı Devletinin emperyalist güçlerce işgalinden kurtuluşun başlangıcı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının mücadelesiyle Samsun’da başlamıştır. O dönemde Birinci Dünya Savaşı yeni bitmiş ve her türlü imkânsızlık içerisindeki Türk milletinin yeniden ayağa kalkarak bağımsızlığını koruma kudretini kaybetmediği görülmüştür. Bugünü bayram olarak kutlamamıza vesile olanları asla unutmamalıyız.”

Açış konuşmalarından sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kanatbek Canuzakov’un sporda başarı kazanan akademik birimlerin ve öğrencilerin kazandığı ödülleri, elde edilen başarıları, madalya ve sıralamaları açıkladı.

Kurum içi yarışmalarda Birinciliği İİBF, ikinciliği Mühendislik Fakültesi, üçüncülüğü ise Yabancı diller Yüksekokulu kazandı.

Ulusal ve uluslar arası 27 yarışmaya iştirak eden Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kızlarımız Kırgızistan basketbol şampiyonu oldu, erkek basketbol takımımız ise Kırgızistan ikinciliği kazandı. Moğolistan’da yapılan dünya sambo müsabakalarında gümüş madalya elde eden öğrencilerimiz olduğunu, boks, serbest ve greko-romen güreş, kros, halter, satranç, voleybol, toguzkorgool dallarında başarılar kazanıldığını ifade etti. Genel olarak sportif etkinliklerin 2000 civarında öğrenci, akademik personel ve idari personelin aktif katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Başarı kazanan akademik ve idari birimlerin temsilcilerine ve madalya ve kupa kazanan sporcu öğrencilere ödülleri verildikten sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması kısa bir konserle sona erdi.

Golden Bridge News