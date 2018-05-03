Kore İthalatçılar Derneği Kırgızistan’a uzman grubunu gönderecek

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Kore Büyükelçisi Sultan, Kore İthalatçılar Derneği Başkanı Myeong Zhin Shin ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Kore Büyükelçisi Kılıç Sultan, Kore İthalatçılar Derneği (KOIMA) Başkanı Myeong Zhin Shin ile görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların Kırgızistan ile Kore arasında ticari ve ekonomik, yatırım işbirliği konuları ele aldığı bildirilen açıklamada, Büyükelçi Sultan’ın Kırgız tarafının Kore ile ticareti artırma niyetini dile getirdiği aktarıldı.

Büyükelçi, Kırgızistan'ın, Kore'ye çevre dostu tarım ürünleri tedarik ederek ikili işbirliğini genişletmekle ilgilendiğini kaydetti ve Kore şirketlerine, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde, Kırgız tarım ürünlerinin Avrupa ülkelerine ihracatı için ortak girişimlerde bulunmaya davet etti.

KOIMA'nın Kore'ye yabancı mal ve ürünlerin ithalatına odaklandığını bildiren KOIMA Başkanı Myeong Zhin Shin, derneğin yabancı şirketlerle yakın işbirliği içinde çalıştığını ve potansiyel Koreli işletmelerle ilişkilerin genişletilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi. Kore İthalatçılar Derneği Başkanı, aynı zamanda, Büyükelçi Sultan'ın, potansiyel ürün ve malları Kore'ye ihraç ederek tanımlamak için pazarlama pazarını incelemek üzere KOIMA uzman grubunu göndermesine dair onayını açıkladı.

Myeong Zhin Shin, Kırgızistan'ın potansiyel ürün ve malları ile temasta bulunan Kırgızistan şirketleri ve Kırgızistan'daki ekonomik ve yatırım fırsatları hakkında yetkili özgeçmiş "IMPORT" arka plan bilgisinde serbest olarak yayınlamaya hazır olduğunu belirtti.

KOIMA Başkanı, Kırgız şirketlerinin 21-23 Haziran tarihleri arasında Seul'de düzenlenecek olan “Import Goods Fair” da katılımının önemini vurguladı.