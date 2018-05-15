Kongo'da Ebola salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor

BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Ebola salgınına yönelik "en kötü senaryoya" hazırlık yapan Kongo'nun Bikoro, Iboko ve Wangata bölgelerindeki Ebola salgını nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, bölgede "şüpheli" veya "teyit edilmiş" toplam 39 Ebola vakasına rastlanıldığı kaydedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında ortaya çıkan Ebola salgınında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Bikoro, Iboko ve Wangata bölgelerindeki salgın nedeniyle 4 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede "şüpheli" veya "teyit edilmiş" toplam 39 Ebola vakasına rastlanıldığı aktarıldı.

DSÖ Direktör Yardımcısı Peter Salama, geçen cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'deki Ebola salgınına yönelik "en kötü senaryoya" hazırlık yapıldığını, hükümetin yeşil ışık yakması durumunda ülkeye 300 bin doz Ebola aşısı sevk edilebileceğini kaydetmişti.

Dünya Bülteni