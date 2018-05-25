Kolombiya pazar günü yeni devlet başkanını seçecek

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Kolombiya'da, ülkeyi 2022'ye kadar yönetecek ismin belirleneceği pazar günkü seçimde 6 aday yarışacak.

Mart’ın ikinci haftasında Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan Kongrenin yeni üyelerinin belirlenmesiyle başlayan seçim maratonunda şimdi de devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılacak.

DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 6 ADAY

Devlet başkanlığı seçiminde German Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Ivan Duque, Sergio Fajardo ve Jorge Antonio Sarmiento yarışıyor.

Kampanya dönemi, adayların gösteri ve mitinglerinden ziyade televizyonlardaki münazara programlarına ağırlık vermesiyle sakin geçti. Anketler, seçimin ikinci tura kalabileceğine işaret ediyor.

Kolombiya'yı 4 yıllığına yönetmek için 6 aday arasında eski bir militan ve bir matematikçi de bulunuyor.

Dünya Bülteni