Koçkor-Ata’da gaz tüpü patladı: Üç Özbekistan vatandaşı yaralandı

BİŞKEK, 23 Şubat 2018 /Kabar/. Celal-Abad bölgesi, Koçkor-Ata’da kafede gaz tüpü patladı, sonucu üç Özbekistan vatandaşı ve Kırgız vatandaşı yaralandı.

Özbekistan’ın Kırgızistan Büyükelçiliği’ne atıfta bulunarak Özbekistan Haber Ajansu Cahon’un bildirdiği haberde, kazanın 20 Şubat’ta Aziya adlı kafede meydana geldiği belirtildi.

Celal-Abad Bölge İçişleri Müdürlüğü’ne göre, kaza esnasında üçü Özbekistan’ın Namangan şehri sakinleri ve Toktogul sakini olarak dört kişi yaralandı. İki Özbek vatandaşı Koçkor-Ata hastanesine kaldırılırken, birisi Oş hastanesine sevk edildi.

Kaza yerinde bir soruşturma ve operasyon grubu çalışıyor. Olayın koşulları açıklığa kavuşturuluyor.