Kim Milyoner Olmak İster'de Kırgız Güzel, 30 Bin TL'yi Alıp Gitti

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Ekran başındakilerin "İlk sorularda elenir" dediği Kırgız yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'den 30 bin lira ödül kazanarak herkesi şaşırttı.

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in önceki gün yayınlanan bölümüne aslen Kırgızistanlı olan Evgeniia Krivenko isimli yarışmacı damga vurdu.

PERFORMANSIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Haberler.com'da yer alan habere göre; 2012 yılından beri Türkiye'de yaşayan Kırgız güzel, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde yüksek lisansını tamamlıyor. Yarışmadaki hedefi 15 bin TL kazanmak olan Evgeniia Krivenko, performansıyla Murat Yıldırım başta olmak üzere herkesi şaşırttı ve 30 bin TL ödülle ayrıldı.

AİLESİNE TÜRKİYE'Yİ GEZDİRECEK

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen yarışmacı, kazandığı parayla ailesine Türkiye'yi gezdirecek.

Kaynak: Haberler