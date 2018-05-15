Kerimoğlu Yörük Müzesi, Fethiye’de Tarihine Sahip Çıkıyor

Muğla/Fethiye (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) Bişkek ve Almatı Merkezli TÜRKEL yayın Grubu olarak Yörüklerin kültürünü ve örf-geleneklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Onursal Başkanı, Yusufiyye Kültür Vakfı Başkanı Yusuf Ezel’in desteği ve katılımıyla Fethiye’nin kültür elçisi gibi tanınan Kerimoğlu Yörük müzesini ziyaret ettik.

Yörüklerin hayat tarzlarının anlatıldığı, geçmişte kullanılmış birçok eşyanın sergilendiği, gezerken de sizi başka diyarlara götüren Yörük Müzesi 20 Yıllık özenli birikimin neticesidir.

Fethiye Yörük ve Türkmen Derneği başkan yardımcılığı Seydikemer Yörük ve Türkmen Derneği başkanlığı görevlerini başarı ile sürdüren İsmail Uzunoğlu bize geniş bilgi aktardı.

https://www.youtube.com/watch?v=znmBv_rL1ts&feature=youtu.be