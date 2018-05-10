Kenya'da aşırı yağışlar barajı patlattı: 27 ölü

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Kenya'da, Solai Barajı'nın kapağı, günlerdir yağan şiddetli yağmur nedeniyle patladı. Su altında kalan çevredeki köylerde ilk belirlemelere göre, en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'nın Nakuru eyaletindeki aşırı yağışlar nedeniyle Solai Barajı'nın kapağının patlaması sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Kızılhaç yetkilileri ile güvenlik güçlerinin açıkladığı bilgilere göre, eyaletteki Solai Barajı'nın kapağı, günlerdir yağan şiddetli yağmur nedeniyle gece yarısı patladı.

Kapağın patlamasıyla su altında kalan çevredeki köylerdeki ilk belirlemelere göre, en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

"DURUM ÇOK KÖTÜ"

Nakuru Eyaleti Meclis Üyesi Peter Mbae, yaptığı açıklamada, "Durum çok kötü, yaralıların bazılarının durumu ağır. Bölgede tahliye operasyonları devam ediyor fakat çok sayıda ambulansa ihtiyaç var." dedi.

Patlamadan bölgede yaşayan 2 bin 500'den fazla köylünün etkilendiği belirtiliyor. Su altına kalan yerlerde çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kurtarma operasyonlarının devam ettiği bölgede ekipler arama ve tahliye işlemlerine devam ediyor.

Kenya Güvenlik Bakanlığına göre, ülke genelinde yaklaşık 2 aydır devam eden şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketlerinde 132 kişi yaşamını yitirdi, 260 bin kişi evsiz kaldı.

Kaynak: Dünya Bülteni