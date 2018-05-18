BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Kemelova, "Kırgızistan, demokrasi ilkelerine ve insan hakları korumasının desteklenmesine bağlıdır." dedi.

Kırgızistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Dinara Kemelova ile Birleşmiş Milletler (BM)'nin İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Gilmour arasında görüşme gerçekleştirildi.

Kırgızistan ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) işbirliğinin ana yönlerini ele alan taraflar insan hakları konusunda işbirliğinin güçlendirilmesine olan güveni dile getirdi.

Kırgızistan'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını ve insan haklarını destekleme ve koruma yükümlülüklerini onaylayan Kemelova, Kırgızistan'da, özellikle sosyal ve ekonomik insan haklarının sağlanması konusunda, OHCHR'nin Kırgızistan’a yardım sağlamaya devam etmenin önemini vurguladı.