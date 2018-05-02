Kazan'da, Nursultan Nazarbayev'in "Bağımsızlık Dönemi" adlı kitabı sunuldu

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazinform’da yer alan habere göre, Kazakistan Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosluğu desteği ile Nursultan Nazarbayev "Bağımsızlık Dönemi" kitabının sunumu Tataristan Halklar Asamblesi tarafından yapıldı.

Kitap, etkinliğe davet edilen bilimsel, iş ve diplomatik çevrelerin temsilcileri arasında gerçek bir ilgi uyandırdı.

Kazakistan Cumhuriyeti Kazan Genel Konsolosu Erkin Tukumov, bağımsız Kazakistan'ın öyküsü, başarı hikayeleri ve zorluklarla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Kazakistan ve Rusya arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yapan Rusya Dışişleri Kazan Dairesi Başkanı Radik Vahitov, "Bugün Kazakistan, BDT alanındaki en gelişmiş ülkelerden biri haline geldi. Özellikle Avrasya entegrasyonu dahil Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkileri vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.

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