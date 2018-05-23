Kazakistan’dan Kırgızistan'a ipotek sorunları konusunda yardım

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazakistan Kırgızistan'ın ipotek sorunlarını çözmesine yardımcı olacak.

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan ve Kazakistan arasında, ipotek kredilerinde işbirliği konusunda mutabakat imzalanması planlanıyor.

Belge, 24 Mayıs'ta Kırgızistan'ın Devlet İpotek Şirketi ile Kazakistan'ın holding şirketi Bayterek'in bağlı kuruluşu Zhilstroysberbank arasında imzalanacak.

Açıklamaya göre, anlaşma sadece ipotek piyasasının deneyim ve gelişimini değiştirmeyi değil, aynı zamanda Kırgızistan'da konut inşaatı tasarruf sisteminin oluşmasına ve geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır.

Kazakistan’ın Zhilstroysberbank’ı, konut kredisi veren banka tarafından alacaklı ile yatırımcının fonksiyonlarının gerçekleştirildiği konut inşaatı tasarruf sisteminin Alman modelini kullanıyor. Burada konut alımları için fon birikimi ve ipotek kredilerinin ihracı, özel kredilendirme kurumları, inşaat ve tasarruf bankaları tarafından yürütülüyor.

Birey, kasada tasarruf hesabı açar ve parayı belli bir seviyeye, konut maliyetinin yaklaşık % 50'sine biriktirir. Ardından, eksik miktar için kredi alır ve krediyi tamamen geri ödeyene kadar edinilen mülkü kredi kuruluşuna rehin olarak verir.