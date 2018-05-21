Kazakistan'dan Kırgızistan'a, 2.2 tonluk kaçak benzin ithal etmeye çalıştılar

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazakistan’dan Kırgızistan’a 2.2 tonluk kaçak benzinin ithal edilmesine çalışıldığı bildirildi.

Kırgızistan Devlet Sınır Hizmeti basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamada, Çon-Kapka avtodorojnıy sınırında Kırgızistan’a kaçak benzin ithal etmeye çalışan üç Kırgız varandaşı gözaltına alındığı ifade edildi.

Malların ilgili belgeler olmadan taşınması için Kırgızistan vatandaşları gözaltına alındı ve kargo ile birlikte Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'nın bölgesel alt bölümünün çalışanlarına teslim edildi.