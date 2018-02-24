Kazakistan'dan 350 Yabancı Sınırdışı Edildi

Almatı, 22 Şubat /Kabar/. Kazakistan İç İşleri Bakanlığı Göç Hizmeti Komitesinden yapılan açıklamaya göre,20-22 Şubat tarihleri ​​arasında Kazakistan'da kaçak göçmenlerin tespiti için operatif bir önleyici tedbir karara bağlandı. Çalışma sırasında 350 yabancı Kazakistan'dan sınırdışı edildi.

"Düzenlenen operasyonun ilk günü, ülkede kalma kurallarını çiğneyen 2.5 binden fazla yabancı bulundu. Mahkemelerin kararına göre, 280 göçmen dağıtım merkezlerine gönderildi, 350 yabancı vatandaş ise ülkedışı edildi. Dışişleri emeğinin çekilmesi ve kullanılması kurallarının ihlali nedeniyle, 100'den fazla işverenin sorumluluğu üstlendi" denildi yapılan açıklamada.

Düzenlenen göçmen operasyonda göç hizmeti, idari polis ve 700'den fazla mobil grup da dahil olmak üzere beş binden fazla kolluk kuvvetleri çalışanının er aldığı bildirildi.

Golden Bridge News