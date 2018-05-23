Kazakistan'da Türkiye mezunlarına iftar

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazakistan'daki Türkiye Mezunlar Derneği, ramazan dolayısıyla başkent Astana'da iftar verdi.

Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı Kuanışbek Kenjalin'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programınaTürkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, Kazakistan Meclis Milletvekili Abdrahmanov'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kenjalin, bu yıl kurdukları derneğin, Türkiye’de eğitim gören Kazak gençlerini bir araya getirmeyi, mezunlar arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, Kazakistan ile Türkiye arasındaki köprü rolünü yerine getirmeyi ve Türkiye’de eğitim gören Kazak gençlerine yol göstermeyi amaçladığını anlattı.

Büyükelçi Uyanık da Türk cumhuriyetlerinden binlerce öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü ve bunların kardeş cumhuriyetler arasında sağlam köprüler kurulmasına vesile olduklarını belirtti.

Mezunların, ikili kültürel ve sosyal iş birliğine katkı sağladığını ifade eden Uyanık, "Mezunların bir dernek çatısı altında bir araya gelerek birbirleriyle sosyal anlamda daha da yakınlaşmaları ve Türkiye ile Kazakistan arasında sosyal, beşeri ve insani alanlardaki ilişkilerde köprü olmaları en büyük dileğimiz ve beklentimiz." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sait Yusuf ise 165 ülkeden her yıl ortalama 5 bin 500 öğrenciye Türkiye'de burslu eğitim imkanları sağladıklarını ve şu anda 300’e yakın Kazak öğrencinin burslu eğitim gördüğünü söyledi. Yusuf, Türkiye'de eğitim gören ve tecrübe kazanan Kazak öğrencilerin şu anda ülkelerinde önemli mevkilerde bulunduklarını görmekten mutluluk duydukları dile getirdi.

Kazakistan Milletvekili Sautbek Abdrahmanov da Türkiye'nin 6 Aralık 1991 yılında Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek, "Biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bizi Allah birleştirdi ve hiçbir siyaset ayıramaz." ifadelerini kullandı.

AA