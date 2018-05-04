Kazakistan'da rütbe ve askeri nişan teslim töreni

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Cumhurbaşkanı Nazarbayev: "Günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Yarın, ertesi günü ne olacak kimse bilmiyor. Hazırlıklı, eğitimli, vatan uğruna canınızı vermeye hazır olmalısınız"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkesinin barışçıl siyaset izlemesinin ordusunun zayıf olması gerektiği anlamına gelmediğini belirterek, “Günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Yarın, ertesi günü ne olacak kimse bilmiyor. Hazırlıklı, eğitimli, vatan uğruna canınızı vermeye hazır olmalısınız.” dedi.

Nazarbayev, 7 Mayıs Vatanı Savunucular Günü öncesinde Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Komitesi, Başsavcılık ve Silahlı Kuvvetlerinden başkanlara, bölüm başkanlara, komutanlara ve diğer yetkililere başarılı hizmetleri için general rütbeleri ve askeri nişanlar takdim etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, törende yaptığı konuşmada, rütbeleri takdim etme amacının vatanın çıkarlarını korumaya her zaman hazır olmak olduğunu dile getirdi.

“Dünyadaki artan istikrarsızlık şartlarında askeri blok, Kazakistan’ın bağımsızlığını ve halkın huzurunu korumak için büyük önem kazanıyor.” diyen Nazarbayev, ordu ve emniyet organlarını ülkesinin güvenlik kalkanı olarak niteledi.

Nazarbayev, Kazakistan’ın barışçıl siyaset izlemesinin ordusunun zayıf olmasını gerektirmediğine dikkati çekerek, “Günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Yarın, ertesi günü ne olacak kimse bilmiyor. Hazırlıklı, eğitimli, vatan uğruna canınızı vermeye hazır olmalısınız.” dedi.

Kazakistan'da bağımsızlığın ardından 1992'de ulusal silahlı kuvvetleri oluşturma kararının alındığı gün olan 7 Mayıs, 2012'den bu yana Vatan Savunucular Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: TRT Avaz