Kazakistan’da "Cengiz Aytmatov" Uluslararası Forumu

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi İç Siyaset Bölüm Başkanı Balayeva: - "Aytmatov’a saygı göstermekle kardeş Kırgız halkına saygımızı gösteriyoruz. Biz aynı köklere sahip kardeş halkız"

Kazakistan’ın başkenti Astana’da dünyaca ünlü yazar Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılı dolayısıyla uluslararası forum düzenlendi.

Uluslararası Türk Akademisince (UTA) gerçekleştirilen foruma, Kazakistan ve Kırgızistan'dan aydınlar, iki ülke parlamentolarının milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi İç Siyaset Bölüm Başkanı Aida Balayeva, forumda yaptığı konuşmada, Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılı kutlamalarının Kazakistan’da başlamasının sembolik olduğuna işaret ederek “Cengiz Aytmatov’a saygı göstermekle kardeş Kırgız halkına saygımızı gösteriyoruz. Biz aynı köklere sahip kardeş halkız.” dedi.

Bilim adamlarının iki halkın manevi birliğini sağlayacağını söyleyen Balayeva, iki halk arasında saygı olursa dostluğun sonsuz olacağını, bu yüzden ilişkileri daha da geliştirmek gerektiğini belirtti.

UTA Başkanı Darhan Kıdırali da Cengiz Aytmatov’un Türk dünyasının gururu olduğunu ifade ederek Aytmatov'un 90. doğum günü kutlamalarının Astana’da yapılmasının önemini vurguladı.

- "Aytmatov, Türk dünyasının büyük insanlarından"

Forumda ayrıca, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osmonakun İbraimov'un UTA tarafından yayımlanan “Cengiz Aytmatov, İmparatorluğun Son Yazarı” adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

İbraimov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitabında Aytmatov'un hayatı ve iç dünyasını ele aldığını ifade etti.

“Cengiz Aytmatov sadece Kazak ve Kırgız halkları arasındaki köprü değil, Türk dünyasının büyük insanlarından biri.” diyen İbraimov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından ilan edilen Cengiz Aytmatov yılının Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye ve diğer Türk cumhuriyetlerinde kutlanacağını söyledi.

Kaynak: Mynet