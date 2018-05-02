Kazakistan'da 500 kişilik Dombıra orkestrası şovu

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazakistan'da 1 Mayıs Halklar Birliği Günü kapsamında 500 kişilik bir Dombıra orkestrası konseri yapıldı.

Kazakistan'da 1 Mayıs Halklar Birliği Günü olarak kutlandı. Dün Astana'da Halklar Birliği Günü kapsamında 500 kişilik bir Dombıra orkestrası konseri yapıldı.

Orkestra şefi Nurlan Bekenov tarafından düzenlenen organizasyonda birçok dombıra ezgisi Kazakistan vatandaşlarına sunuldu. Konserde Aday küy, Korogly gibi birçok Kazak dombıra ezgileri dinleyicilerle buluştu.

Kaynak: QHA