Kazakistan ve Özbekistan Latin alfabesinde ortak bir gazete çıkarmayı planlıyor

BİŞKEK, 12 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazinform raporlarına göre, Latin alfabesindeki ilk Kazak-Özbek gazetesinin Abay Kuananbayev'in doğum günü için yayınlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin Kazakistan Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçisi Erik Utembayev tarafından açıklandı.

Utembayev, "Bugün ortak kitap ve dergilerin hazırlanmasında iyi bir temel oluşturan işbirliğinin güncel konularını ele aldık. Latince basılacak olan ortak bir gazetenin hazırlanması için bir anlaşmaya varıldı. Bu bağlamda, Özbekistan tecrübesi, iyi metodolojik yaklaşımları vardır." dedi.

Kaynak: Golden Bridge News