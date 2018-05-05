Kazakistan ve Kırgızistan başkanları telefonla işbirliği beklentilerini görüştü

BİŞKEK, 5 Mayıs 2018 /Kabar/. Akorda'nın basın servisi haberine göre, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un bir telefon konuşması yapıldı.

Görüşmede, Kazakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları, ikili işbirliğinin mevcut durumunu ve beklentilerini, daha önce varılan anlaşmaların en üst düzeyde uygulanmasının yanı sıra tarafların Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde etkileşimini görüştüler.

Kaynak: Golden Bridge News