Kazakistan Urumçi'de "İpek Yolu Kültür Gecesi"nde Sunuldu

BİŞKEK, 13 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazinform’da yer alan habere göre, Çin Bilimler Akademisi Sincan Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsünde eğitim gören 16 Kazak doktora ve lisans üstü öğrencileri «İpek Yolu Kültür Gece»si düzenledi.

Kazakistan'ın, coğrafya, tarih, turizm potansiyeli ve Kazakistan kültürü hakkında bölgesel bir sunum gerçekleştirildi. Dombra eşliği altında akşam ulusal kostüm giymiş kazak öğrenciler misafirlere beşbarmak bauyrsak, kımız, şubat ve diğer yemekler sundular.

Etkinliğe, Kazakların yanı sıra Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin, Almanya, Hindistan, Pakistan, Mısır, Ruanda, Etiyopya ve Nijerya temsilen 100'den fazla kişi katıldı.

Organizatörler, her yıl "İpek Yolu Kültür Gecesi" düzenlemeye karar verdiler.

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