Kazakistan'ın latin alfabesine geçiş maliyeti açıklandı

Kazakistan'ın Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş maliyeti 1 milyar doların üzerine çıkabilir.

Kazakistan'ın Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş maliyeti açıklandı. BBC'nin Özbek servisi konu hakkında "Özbekistan'dan sonra Kazakistan: Yazıyı yenilemenin masrafı ne kadar?" başlıklı bir haber yayınladı.

Ekim 2017'de açıklanan Latin alfabesine geçme kararı büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak açıklanan Latin alfabesinin ilk şekli büyük eleştiriler ile karşılaşmıştı. İlk taslakta ö,i,ü gibi harfler kesme işareti ile 'o, 'ı,'u gibi gösteriliyordu. Buna yapılan yoğun eleştiriler sonrasında kesme işareti kararından vazgeçildi. İlk teklifte "Qazaqstan Respy'bli'kasy" şeklinde yazılan Kazakistan Cumhuriyeti artık "Qazaqstan Respýblıkasy"şeklinde yazılacak.

MALİYET 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Özellikle Batılı ülkeler ile ilişkilerde daha kolaylık sağlayacağı belirtilen bu uygulamanın masrafı ise pek ekonomik gözükmüyor. Bu geçişin maliyetinin toplam 664 milyon dolar olacağı ifade edildi. Yine de uzmanlar bu rakamın ilerleyen yıllarda alfabenin verdiği fayda ile kendisini karşılayacağını belirtiyor.

Yaratılan bu fonun 1 milyar dolara kadar arttırılması bekleniyor. Bu fon özellikle eğitim alanında kullanılacak. Kamusal alanlarda da latinleştirme için bu fonun maliyetinin artabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: QHA