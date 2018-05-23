Kazakistan'ın gururu sanatçı Samal Yeslamova

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. 71. Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Yeslamova, Astana’da Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhammediulı tarafından kabul edildi.

8 - 19 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen 71. Cannes Film Festivali’nde Ayka adlı filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Kazak sanatçı Samal Yeslamova ve filmin yönetmeni Sergey Dvortsevoy, Astana’da Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhammediulı tarafından kabul edildi.



Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde sanatçı ve yönetmenin yanı sıra kalabalık bir basın ve medya ordusu da yer aldı.



Kabulde bir konuşma yapan bakan Muhammediulı, bugünün tüm ülke için çok özel ve gurur duyulacak bir gün olduğunu ifade ederek, bu topraklardan yetişen Samal Yeslamova sayesinde tüm dünyanın Kazakistan adını duyduğunu söyledi. Sinema alanında ülke olarak ilk kez böyle büyük bir başarı elde ettiklerini de ifade eden Muhammedulı, bugünün tarihe geçecek kadar önemli bir gün olduğunu, bu nedenle Kazakistan’ın Samal Yeslamova ile gurur duyduğunu da vurguladı.



Muhammediulı, ödül töreni gecesi Kazak geleneksel kıyafetleri ile çıkmasından dolayı Samal Yeslamova’ya teşekkür etti ve geleneksel Kazak kıyafeti giydirdi.



Ödül töreninden bu yana her gün kutlama mesajları aldığını belirten sanatçı Samal Yeslamova’da, gösterilen ilgi ve yakınlığın kendisini çok mutlu ettiğini, ilgi gösteren herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. Film bir anne ve çocuğu arasında kurulan bağ ve duygular anlatıyordu fakat ben bekar ve çocuk sahibi de olmadığım için bazı sahnelerde bazen saatlerce kendimi role hazırlamam gerekti. Film çekimlerinin kış mevsiminde yapılmasının da kendisini zorladığını ifade eden Yeslamova, bütün zorluklara rağmen filmi bitirmeyi ve ödül kazanmayı başardıklarını söyledi.



Kazakistan’da doğduğunu ve 20 yılı aşkın süre de yaşadığını belirten filmin yönetmeni Sergey Dvortsevoy, Orta Asya kadınlarının çocuklarına karşı davranışlarının kendisini her zaman çok etkilediğini söyledi. Son yıllarda Rusya’ya çalışmaya gelen yaklaşık 250 Kırgız annenin kendi çocuklarından vazgeçip bıraktıklarını duyunca çok şaşırdığını bu nedenle bu konu ile ilgili bir film çekmeye karar verdiğini ifade etti.

TRT Avaz