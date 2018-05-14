Kazakistan'ın dış ticareti ilk çeyrekte 21 milyar doları aştı

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazakistan’ın dış ticareti, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 21 milyar 26 milyon dolar oldu.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaretinin bu yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 21 milyar 26 milyon dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde ülkenin ihracatının yüzde 27 artışla 13 milyar 779 milyon dolar, ithalatının da yüzde 19,4 yükselerek 7 milyar 247 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Kazakistan’ın ana ticaret ortakları arasında Rusya, Çin, Hollanda, Türkiye, ABD, İsviçre, Özbekistan ve Fransa bulunuyor.

Kaynak: Yeni Haber