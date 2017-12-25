Kazakistan Heyeti Kazan'ı Ziyaret Etti

Astana (Golden Bridge News) Kazinform’un haberine göre, KazakistanBaşbakan Yardımcısı Askar Cumagaliyev liderliğindeki Kazakistan heyeti, çalışma ziyaretinde Kazan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı - Bilgi ve İletişim Bakanı Roman Şaikhutdinov, IT teknolojilerinin geliştirilmesinde Cumhuriyet'in başlıca başarılarından bahsetti. Böylece, Başbakan yardımcısına göre, Tataristan evraklardan tamamen vazgeçti, şimdi her gün 200 bin belge ve 165 bin çözünürlük elektronik formatta oluşturuluyor. Ayrıca sayısallaştırma tüm toplumsal alanları geniş şekilde kapsanmaktadır. "Electronic Healthcare" bilgi sisteminde 18.5 bin sağlık personeli çalışıyor. Öğretmenler ve veliler de dahil olmak üzere bir milyondan fazla Tatarstanlı "E-eğitim" sistemi kullanıcısı haline geldi.

IT parkına yapılan ziyaretin bir parçası olarak GAO "IT Park" ve JSC "Kazaktelecom" arasında mutabakat ve işbirliği mutabakatı imzalandı. Mutabakat Zaptı teknolojilerin gelişimi, bilgi güvenliği, yapay zeka ve diğer yönlerde ortaklıkların kurulması ve tecrübe alışverişi öngörüyor.

Daha sonra heyet, Innopolis Üniversitesi'nin bilgi teknolojileri alanındaki yeniliklerinin sunulduğu Özel Ekonomik Bölge "Innopolis"i ziyaret etti. Innopolis kendisi sakinleri yetenekli geliştiriciler olan bir şehirdir. Şehrin topraklarında beş vergi ayrıcalığı vardır ve yaşamak için gerekli tüm altyapı oluşturulmuştur.