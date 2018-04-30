Kazakistan Halklar Asamblesi bünyesinde "Jarasym" Cumhuriyetçi Gençlik Örgütü Kuruldu

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. GBNews’in edinmiş olduğu habere göre, Almatı’da Kazakistan Halklar Asamblesi bünyesinde "Jarasym" Cumhuriyetçi Gençlik Örgütü resmi olarak faaliyete başladı.

Genç Cumhuriuetçi Rasul Ahmedov yeni gençlik Örgütünün 2 yıllığa başkanı seçildi.

Kazakistan'ın çeşitli etnik gruplarından oluşan gençler, etnik-kültürel derneklerin ve Kazakistan Halklar Asamblesinin faaliyetlerine periyodik olarak birbirleriyle etkileşim içinde bulunacaklarını belirttiler. Başarılı gelişmenin temel ilkelerinden biri olan Elbası'nın anavatan Kazakistan’ın gelişimi anlayışı için yansıttığı, gençler gücünün birliği olduğunun altı çizildi.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin çeşitli etnik gruplarının gençliği, bireysel Etnokültür Birlikleri arasındaki etkileşim çerçevesinin ötesine geçerek tek bir bütün haline gelip "Jarasym" Cumhuriyetçi Gençlik Örgütü kurulduğunu beyan ettiler.

Örgütün Hedefinin, ‘Kazakistan halkının ulusal birliği, Elbasy politikası ve Kazakistan Halklar Asamblesinin faaliyetlerini ülkenin etnik çeşitliliğini ve sosyal uyumunu güçlendirmek için çeşitli etnik grupların gençliklerinin geliştirilmesi’ olduğu toplantıda karara bağlandı.

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