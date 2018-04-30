Kazakistan Halklar Asamblesi 1 Mayıs Kazakistan Halklar Birliği Günü Nedeni İle Kutlama Mesajı Yayımladı

BİŞKEK, 28 Nisan 2018 /Kabar/. Kazakistan Halklar Asamblesi Basın Servisinden GBNews’e aktarılan habere göre, Asamble Meclis Konseyi, Kazakistan Halkının Birlik Gününü kutladı.

Kutlama meajında, ‘Ülkemiz için ulusal birlikteliğin özel bir anlamı ve önemi vardır. Bağımsızlık yılları boyunca elde ettiğimiz tüm başarı ve kazanımlar, Kazak toplumunda halk uyumunu ve birliğini güçlendirmek için tutarlı bir politikanın sonucudur. “Çeşitlilikte birlik” ilkesi, çok ırklı ve çok kültürlü Kazakistan'ın entegrasyonunun temelini oluşturmuştur.

Karşılıklı etnik ilişkilerin değerini anlamak, dayanışma hissi, karşılıklı destek ve şükran, toplumumuzda yaşamımızın ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak sağlam bir şekilde kurulmuştur.

Bugün birliğimiz, yeni bir sosyal devlet modeli ve ulusal esenlik yaratma çerçevesinde yeni bir hız almıştır.

“Cumhurbaşkanının beş sosyal inisiyatifi”, Kazakistan'ın barış ve uyum modeli olan toplumun sosyal birliğinin geniş ölçekli bir platformudur.’ Sözleri yer alıyor.

Kutlama mesajının sonunda deniliyor:’ Halkın bilgeliğine uygun olarak yaşıyoruz: “Birlikten yoksun insanlar, geleceği olmayan bir halktır”.

Biz bütün bir halkız ve bir vatanımız var anavatanımız Kazakistan Cumhuriyeti'ni güçlendiriyoruz. Her birimizin kaderi Kazakistan'ın kaderi.

Bu sevinçli günde herkese sağlık, mutluluk ve refah diliyoruz! Bu gün evimize çok fazla neşe ve ışık getirsin! Kazakistan’a barış ve refah diliyoruz!’

Golden Bridge News