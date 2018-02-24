Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'na not gönderdi

BİŞKEK, 22 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan Parlamentosu Milletvekili Asılbek Uulu Damirbek'in Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olduğu sözlü bir not aldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazak güvenlik güçleri daha önce, 15-16 Şubat'ta Almatı, Cambıl ve Güney Kazakistan bölgelerinde ve Almatı büyük ölçekli bir özel operasyon düzenlemişti. O tarihte 33 kişi gözaltına alındı ve bunlardan üçü Kırgızistan vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Tutuklananlardan birisi Kırgızistan Meclisi milletvekili Asılbek Uulu Damirbek idi. Tutuklananlar gümrük faaliyetlerinde yolsuzluk yapıldığından şüpheleniliyor. Asılbek Uulu Damirbek 2 ay gözaltına alındı.

Bundan sonra medya, Asılbek Uulu Damirbek'in Kazakistan vatandaşı olduğunu bildirdi.