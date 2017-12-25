Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in yeni kitabı tanıtıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in"Bağımsızlık Çağı" isimli yeni kitabı, ülkenin Bağımsızlık Günü arefesi olan 15 Aralık'ta başkent Astana'da takdim edildi. Kitap, bağımsız devletin gelişim evrelerini ve genç milletin başarı yolunda karşılaştığı zorlukları özetliyor.

Nazarbayev'in liderliğini yürüttüğü ve ülkenin en büyük siyasi partisi durumundaki Nur Otan Partisi Başkan Vekili Muhtar Kul-Muhammed, kitabın, Kazakistan'ın bağımsızlığının ansiklopedisi olarak nitelendirilebileceğini belirterek tanıtım töreninin açılışını gerçekleştirdi. Kul-Muhammed konuşmasında, "Eser, siyasi ve ekonomik alanlardan, manevi modernleşmeye kadar yaşamımızın tüm yönlerini kapsıyor. Yorumlarla beraber çağdaşlaşmanın üç safhasındaki tüm dönüm noktaları ile devletin kurucusu ve cumhurbaşkanının kapsamlı bir analizi bu kitapta sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlık Çağı" adlı eserin, olayların bir zaman çizelgesi olmaktan öte, alınan kararların arkasındaki mantık ve mekanizmaları da açıkladığını vurgulayan Kul-Muhammed, Cumhurbaşkanının iç ve dış politikayı nasıl tanımladığını ve Kazakistan'ın dünya güçleri ile ilişkilerini nasıl inşa ettiğinin de kitapta özetlendiğini kaydetti.

Kazakistan Başbakan Vekili Yerzan Babakumarov ise, "Bu sadece bir kitap değil. Tarihimize ve geleceğimize dair Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görüşleri ile 26 yıllık süreçteki olayların etkileyici bir analizini yorumlarla okuyucuya sunuyor. Kitap, kamu yönetiminin değerli tecrübesini ve uygulamada stratejik planlamayı içerirken, iyimser ve güvenli bir gelecek için ulusal bir platform olma özelliğini taşıyor." şeklinde konuştu.

"Devletin Doğuşu", "Üstesinden Gelmek", "Yükseliş", "Kurulu Devlet" olmak üzere 4 bölümden oluşan kitap, 1991 yılından bu yana Kazakistan'ın 33 başlıca başarısını gözler önüne seriyor. Söz konusu başarılar arasında, etnik ve dinlerararası benzersiz uzlaşı modelinin tesisi, pazar ekonomisinin yaratılması, yeni bir başkent inşası, Semipalatinsk nükleer tesisinin kapatılması, EXPO 2017 ev sahipliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başkanlığı gibi olaylar yer alıyor.

QHA