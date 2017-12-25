Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev: ‘Kazakistan ile Kırgızistan arasında çözülmeyecek sorun yok’

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Çalışma ziyareti için Astana’da bulunan Kırgızistan lideri Sooronbay Ceenbekov ile geniş format toplantısı düzenleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan ile Kazakistan arasında çözülmeyecek problemin olmadığını ifade etti.

Ceenbekov ile yapılan görüşmenin son zamanlardan beri ikinci görüşme olduğunu ve kısa bir zaman içerisinde çözülmeyen sorunları çözmeyi başardıklarına dikkat çeken Kazakistan lideri Nazarbayev, “Görüşmemiz, diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümünde gerçekleşiyor. İlişkilerimizde ebedi dostluk, stratejik ortaklık gibi çok önemli kelimeler vardır. İlişkilerimizde yeni sayfa açmış olmamızdan eminim. 25 yıl işbirliğinde Kırgızistan ile Kazakistan arasında 150 belge imzalanmıştır. Kazakistan ile diğer ülkeler arasında böyle bir kurumsal ilişki bulunmamakta, ancak Kırgızistan ile çok sayıda belge ve anlaşma imzalanmıştır.” diye konuştu.

Nazarbayev, “Artık iki halk arasındaki tüm meseleleri çözme, onları geride bırakma ve ileriye dönme fırsatı buluyoruz. Şahsen bunun için hazırım.” dedi.

Ekonomik hakkında konuşan Nazarbayev, 10 ay içerisinde ticaret hacminin % 13 arttığını söyledi. Kazakistan Devlet Başkanı, Kırgızistan’ın Kazakistan’ın önemli ortaklarından ve önemli yatırımcılarından biri olduna vurgu yaptı.

Nazarbayev’e göre, bu yıllarda Kırgızistan ekonomisine yaklaşık 650 milyon dolar yatırım yapıldı, Kırgızistan'da birkaç yüz ortak girişim faaliyet gösteriyor. Kazakistan'da Kırgız iş adamlarının katılımıyla 700'den fazla işletme faaliyet sürdürmektedir.