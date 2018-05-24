Kazakistan Aselsan için hedef 5 yılda 100 milyon dolarlık satış

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazakistan Aselsan Engineering Genel Müdürü Tarık Ziya Kaboğlu, "Türkiye'ye yılda 10 milyon, Kazakistan pazarı için de ortalama yılda 40 milyon dolar satış hedefliyoruz." dedi.

Kaboğlu, fuar çerçevesinde Belarus firmalarıyla iş birliği anlaşmaları yapacaklarını dile getirerek, Kazakistan'ın ihtiyaç duyduğu ancak Türkiye'de bulunmayan teknolojilere sahip ülkelerle iş birliğine açık olduklarını, o yüzden Belarus ve Rus firmalarıyla gündüz ve gece periskopları konusunda iş birliği yapacaklarını aktardı.

Özbekistan’a geçen yıl ilk ihracatı yaptıklarını ifade eden Kaboğlu, "Bu yıl gece görüş optik sistemleriyle ilgili 10 milyon dolarlık teklif verdik. İnşallah o projeyi alırsak ciddi bir ihracat atılımı da yapmış olacağız." dedi.

Kaboğlu, Türkiye'ye de teklif verdiklerini dile getirerek, "Türkiye'ye yılda 10 milyon dolarlık, Kazakistan pazarı için yılda ortalama 40 milyon dolar satış hedefliyoruz. Rusya, Özbekistan ve Türkmenistan'a 5 yıl içinde 50 milyon dolar satış öngörüyoruz. Yani KAE 5 yıl içinde yılda 100 milyon dolarlık satış yapan bir şirket seviyesine ulaşacak." diye konuştu.

Kaboğlu ayrıca, Kazakistan'daki helikopter bakım onarım fabrikasıyla birlikte jandarma helikopter bakımı için verdikleri teklife ilişkin, "Türkiye'de helikopter bakımıyla ilgili ihale sonuçlanmadı. Orada Ukrayna ve Rus firmalarıyla rekabet ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA