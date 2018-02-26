Kazakistan 40 projeye yatırımcı arıyor

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Kazakistan’a 125 milyar dolarlık yatırım çekmeyi hedefleyen Kazakh Invest, Türk şirketlerle de görüşüyor. Kazakh Invest Başkanı Saparbek Tuyakbayev, bu yıl Türkiye’den de 1-2 milyar dolarlık yatırım çekmek istediklerini söyledi. Tuyakbayev, Türk holdinglere, büyüklüğü 20 milyar dolardan fazla 40 proje sunduklarını belirterek “Gelecek 10-15 yılda petrol ve doğalgaza alternatif sektör yaratabiliriz” dedi. Yatırımcılara 10 yıla kadar vergi muafiyeti sunuluyor. Kazakistan’a yatırım çekmek için Türkiye’de holdinglerle görüşmeler yapan Kazakh Invest, bu yıl Türkiye’yle 1-2 milyar dolarlık anlaşma yapmayı öngörüyor. Kazakh Invest, 5 yılda toplam 125 milyar dolar civarında da yatırım çekmeyi planlıyor.

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Kazakh Invest Ulusal Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Saparbek Tuyakbayev, “Amacımız yatırımcı çekmek. Bunu da yurtdışındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla yapıyoruz. Şu anda ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin ve Türkiye’de temsilcilerimiz var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de bu yıl temsilcilik açmayı planlıyoruz” dedi.

40 proje getirdi

Ankara ve İstanbul’da CEO’larla görüşmeler yaptıklarını kaydeden Tuyakbayev, “MÜSİAD’da bir sunum yaptık. Yıldırım Holding, Sabancı Holding, Koç Holding, Kibar Holding CEO’larıyla görüşmeler yaptık. Yanımızda 40’tan fazla yaklaşık olarak 20 milyar dolar üzerinde yatırım gerektiren proje getirdik” diye konuştu. Yabancı yatırımcılar için ihracata yönelik sektörler belirlediklerini söyleyen Tuyakbayev, “Gelecek 10-15 yılda petrol ve doğalgaza alternatif olarak büyük bir sektör yaratabiliriz. Alüminyum, titanyum, wolfram gibi dünyanın çok seyrek bulunan metallerinin çoğu ülkemizde bulunuyor” dedi.

10 yıla kadar vergi muafiyeti var

Yatırımcılara sunulan fırsatlara da değinen Tuyakbayev şu bilgileri verdi: “Kurumlar vergisi, arsa vergisi, emlak vergisinden 10 yıla kadar muafiyet bulunuyor. Yatırımcıların getirdiği hammadde veya makinelerde de gümrük vergisini muaf tutuyoruz. Gıdada yatırımın yüzde 30’a varan geri iadesi var. Özel bir proje olursa standardın dışında devlet özel şartlar yaratabiliyor.”

Gıda, makine, ilaç, tekstil, inşaat malzemeleri gibi alanlarda açılabileceklerini ifade eden Tuyakbayev, “Koç Holding ile Tat Gıda üretimi, Agro Kimya ile bitkisel ilaçlar, Yıldızlar SSS Holding ile seramik, enerji, Filli Boya ile boya üretimi planlanıyor. Yıldırım Holding’le de soda üretimi için görüşmeler bitmek üzere” diye konuştu.

"Et tesislerine ihtiyacımız var"

“Kazakistan'ın Körfez ülkelerine ve İran’a küçükbaş hayvan ihraç etmeye başladığını vurgulayan Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de, "Yüksek standartta üretim yapabilecek et tesisleri lazım. Arazi bol, serbest dolaşımla hayvan beslenebilir, yem çok ucuz. Devletin her baş miktarına göre desteği var. Tarım makinelerinin yüzde 70’i eski ve tarım alanında traktör yapan şirketler Kazakistan’a lazım” şeklinde konuştu.

Kaynak: Dünya