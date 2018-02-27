Kazak TV Kanalı, Kazakçanın Latin Alfabesine Geçişi İle İlgili Akademisyen Yagub Mahmudov'un Bakış Açısını Yayımladı

ASTANA, 26 Şubat /Kabar/. Kazakistan "Khabar 24" haber kanalı, Azerbaycan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Müdürü, Akademisyen Yagub Mahmudov’un, Kazakçanın Latin Alfabesine geçişi ile ilgili bir yorumunu yayınladı.

Bilimadamı, Kazakistan’ın Latin alfabesine geçişi onaylaması son yıllarda Türk dünyasının kültür hayatındaki en önemli adım olarak övdü. Akademisyen Yagub Makhmudov'un belirttiği gibi, bu, Türk halklarını birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Alfabe, kültürün bir parçası ve genel olarak Türk halklarının birbirine yakınlaşması ve kültürel ilişkilerin derinleşmesi için çok önemli bir unsurdur.

"Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Latin alfabesine geçişe ilişkin kararnameyi onaylama haberi aktif olarak Azerbaycan tarihçileri tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Tarihçilerimiz uzun zamandır bunu bekliyorlardı. Kazakistan'ın Latin alfabesine geçişin resmi onay aldığını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ciddi bir adım, sadece Kazakistan için değil tüm Türk dünyası için tarihi bir adım. Bu çok akıllıca ve uzak görüşlü bir karar" - Tarih Enstitüsü Müdürü Yagub Mahmudov özetledi.

Kaynak: Golden Bridge News