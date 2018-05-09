Kazak-Türk Projeleri İstanbul’da Görüşüldü

BİŞKEK, 9 Mayıs 2018 /Kabar/. 7-12 Mayıs Kazakistan Türkiye Büyükelçiliği ve NK Kazak Invest yardımıyla İstanbul'da yatırımın bir parçası olarak değerlendirilen endüstri, inşaat, tıp ve tekstil endüstrisi alanlarında işbirliğine ilişkin Türk şirketleri ile görüşmelerde bulunuldu.

Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Arystan Kabikenov'un önderliğinde Kazak heyeti, iş dünyası temsilcileri, devlet organları ve ulusal şirketleri temsil olundu.

Hafta boyunca Kazakistan heyeti, Çalık Enerji ve Lidya Madencilik gibi şirketlerin de yer aldığı Yıldırım Holding ve Çalık Holding de dahil olmak üzere Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarının liderleriyle bir araya geldi.

Kaynak: Golden Bridge News